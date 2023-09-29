По предварительной информации, Россия ударила по Николаеву двумя ракетами "Искандер-М". Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет 24 Канал.
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Россия, вероятно, атаковала Николаев из Крыма
"Били две ракеты "Искандер-К", предварительно. Разрушений нет. Были пожары прилегающей территории. Жертв тоже сейчас среди гражданских нет", – сказал Ким.
На вопрос, откуда летели ракеты, Ким ответил, что, вероятно, из оккупированного Крыма.
Что известно об "Искандер-М"Это баллистика – ракета класса "земля – земля". "Искандер-М" – баллистическая ракета, которая поднимается практически в стратосферу, откуда возвращается на высокой скорости. Из-за баллистической траектории полета и высокой скорости ракеты ее трудно сбить силам ПВО. Ее боевая часть около 500 кг.
Россия в течение недели атакует Николаев: подробности
- Российские военные в течение недели (26, 27 и 29 сентября) атаковали Николаев. Под ударом россиян находился объект инфраструктуры в окрестностях Николаева.
- Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что россияне атаковали объект транспортной инфраструктуры, который после разрушения не возобновлял свою работу.
- Ракетные атаки россияне происходили еще до того, как объявляли воздушную тревогу в Николаеве. Это может указывать на то, что россияне применили баллистическое вооружение.
- Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что основной приоритет России при атаках по Николаеву – это терроризировать мирное население, экономику региона, не давать развиваться, не давать подготовиться к отопительному сезону и завершить сбор урожая.