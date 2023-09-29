Россия держит под определенным давлением южные регионы Украины, применяя баллистическое вооружение, ракеты и управляемые авиабомбы. Об этом в эфире телемарафона рассказала представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, пишет 24 Канал.

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Россия терроризирует Николаев и мешает региону развиваться

Как сказала спикер, основной приоритет России – терроризировать мирное население, экономику региона, не давать развиваться, не давать подготовиться к отопительному сезону и завершить сбор урожая.

Поэтому сейчас снова продолжаются атаки на Николаев как на сосредоточение экономики, как на сосредоточение промышленности,

– объяснила Гуменюк.

Она сообщила, что ночью 29 сентября Россия нанесла очередной удар по объекту инфраструктуры, в результате чего вспыхнула трава и кустарник.

Спикер отметила, что в южных регионах много сухой травы, поэтому обломки в результате боевой работы могут повлечь за собой пожар, который трудно остановить.

Также Гуменюк заявила, что ситуацию усложняют риски дополнительной детонации на деоккупированных территориях, где много не разминированных территорий. Она рассказала, что пожары могут повлечь за собой дополнительную детонацию там, где не обнаружили взрывные устройства.

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