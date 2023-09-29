Росія тримає під певним тиском південні регіони України, застосовуючи балістичне озброєння, ракети та керовані авіабомби. Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, пише 24 Канал.

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Росія тероризує Миколаїв і заважає регіону розвиватися

Як сказала спікерка, основний пріоритет Росії – це тероризувати мирне населення, економіку регіону, не давати розвиватися, не давати підготуватися до опалювального сезону та завершити збір урожаю.

Тому зараз знову тривають атаки на Миколаїв як на зосередження економіки, як на зосередження промисловості,

– пояснила Гуменюк.

Вона повідомила, що вночі 29 вересня Росія завдала чергового удару по об'єкту інфраструктури, внаслідок чого спалахнула трава і чагарник.

Речниця зазначила, що в південних регіонах багато сухої трави, тому уламки внаслідок бойової роботи можуть спричинити пожежі, яку важко зупинити.

Також Гуменюк заявила, що ситуацію ускладнюють ризики додаткової детонації на деокупованих територіях, де багато не розмінованих територій. Вона розповіла, що пожежі можуть спричинити додаткову детонацію там, де не виявили вибухові пристрої.

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