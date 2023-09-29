Вночі жителі Миколаєва прокинулись від гучних звуків вибухів, після чого пролунала повітряна тривога. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що росіяни завдали ракетного удару по місту близько 04:13.

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Що відомо про атаку на Миколаїв

Віталій Кім повідомив, що окупанти влучили в об'єкт інфраструктури, через що на місці "прильоту" почалась пожежа. Пожежу надзвичайники ліквідували лише за декілька годин.

Яким видом зброї атакували нічний Миколаїв та чи є постраждалі – поки що достеменно невідомо. Очільник ОВА зазначив, що детальна інформація ще уточнюється.

Зранку, 29 вересня, близько 04:13 місто Миколаїв зазнало ракетного удару. Влучання відбулось в об’єкт інфраструктури на околицях міста. Внаслідок чого відбулось займання сухої трави, яке було ліквідовано о 06:45. Детальна інформація уточнюється,

– написав Віталій Кім.

Яка ситуація у Миколаївській області