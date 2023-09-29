Вночі жителі Миколаєва прокинулись від гучних звуків вибухів, після чого пролунала повітряна тривога. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що росіяни завдали ракетного удару по місту близько 04:13.
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Що відомо про атаку на Миколаїв
Віталій Кім повідомив, що окупанти влучили в об'єкт інфраструктури, через що на місці "прильоту" почалась пожежа. Пожежу надзвичайники ліквідували лише за декілька годин.
Яким видом зброї атакували нічний Миколаїв та чи є постраждалі – поки що достеменно невідомо. Очільник ОВА зазначив, що детальна інформація ще уточнюється.
Зранку, 29 вересня, близько 04:13 місто Миколаїв зазнало ракетного удару. Влучання відбулось в об’єкт інфраструктури на околицях міста. Внаслідок чого відбулось займання сухої трави, яке було ліквідовано о 06:45. Детальна інформація уточнюється,
– написав Віталій Кім.
Яка ситуація у Миколаївській області
- Зранку 28 вересня, о 08:12, росіяни здійснили артилерійські обстріли по акваторії Очаківської громади. На щастя, постраждалих немає.
- Вночі 29 вересня, о 03:59, окупанти обстріляли населений пункту Куцурубської громади з артилерії. Внаслідок обстрілу виникла пожежа сухої трави на відкритій території житлового сектору. Пожежу ліквідували рятувальники, минулося без жертв, постраждалих та руйнувань.