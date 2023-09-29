За попередньою інформацією, Росія вдарила по Миколаєву двома ракетами "Іскандер-М". Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише 24 Канал.
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Росія, ймовірно, атакувала Миколаїв з Криму
"Били дві ракети "Іскандер-К", попередньо. Руйнувань немає. Були пожежі прилеглої території. Жертв теж станом на зараз серед цивільних немає", – сказав Кім.
На питання, звідки летіли ракети Кім відповів, що, ймовірно, з окупованого Криму.
Що відомо про "Іскандер-М"Це балістика класу "земля – земля". "Іскандер-М" – це балістична ракета, яка підіймається практично у стратосферу, звідки повертається на високій швидкості. Через балістичну траєкторію польоту та високу швидкість ракети її важко збити силам ППО. Її бойова частина близько 500 кілограмів.
Росія упродовж тижня атакує Миколаїв: подробиці
- Російські військові протягом тижня (26, 27 та 29 вересня) атакували Миколаїв. Під ударом росіян був об'єкт інфраструктури на околицях Миколаєва.
- Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що росіяни атакували об'єкт транспортної інфраструктури, який після того, як був зруйнований, не відновлював свою роботу.
- Ракетні атаки росіяни відбувалися ще до того, як оголошували повітряну тривогу в Миколаєві. Це може вказувати на те, що росіяни застосували балістичне озброєння.
- Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що основний пріоритет Росії під час атак по Миколаєву – це тероризувати мирне населення, економіку регіону, не давати розвиватися, не давати підготуватися до опалювального сезону та завершити збір урожаю.