Ракетний удар по Миколаєву, який відбувся вночі 29 вересня, був по об'єкту інфраструктури, який останній тиждень активно атакують росіяни. Про це в ефірі "Радіо Свобода" розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, пише 24 Канал.

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Росія атакує зруйнований об'єкт транспортної інфраструктури

Як заявив Сєнкевич, росіяни два дні поспіль атакували об'єкт, який було зруйновано ще на початку повномасштабного вторгнення.

Я не знаю, що вони там шукають, чи кого... Бо насправді цей об'єкт був зруйнований ще на початку війни. Але вони вже другий день поспіль цей об'єкт атакують,

– сказав він.

Мер Миколаєва повідомив, що мовиться про об'єкт транспортної інфраструктури, який після того, як був зруйнований, не відновлював свою роботу.

Сєнкевич зазначив, що російська атака відбулася до того, як спрацювала сирена. Це може вказувати на те, що росіяни застосували балістичне озброєння.

За тиждень було три атаки, коли спершу були вибухи, а потім сирена. Наразі не відомо тип ракет, якими Росія атакувала. Але відомо, що після них відбуваються великі руйнування, зокрема пожежі,

– розповів він.

Мер Миколаєва заявив, що наразі уточнюють інформацію щодо наслідків обстрілу. Водночас він наголосив, що жертв немає.

Сєнкевич додав, що Росія обстрілює Миколаїв з певною періодичністю, але після звільнення Херсона системні атаки перестали заважати місту функціонувати.

За його словами, зараз атаки ворога відбуваються несподівано, тому лякають жителів міста. Міський голова наголосив, що в Миколаєві немає руху військової техніки, що б провокувало Росію на удари.

Він пов'язує нещодавні обстріли міста з діяльністю колаборантів, яким могло щось здатися й вони передали цю інформацію окупантам.

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