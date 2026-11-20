Об этом сообщили в "Киевводоканале".

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Что известно о последствиях атаки на "Киевводоканал"?

На предприятии рассказали, что погибшие Дмитрий Петров и Виталий Крючек во время атаки находились на рабочих местах. Они работали над обеспечением киевлян водой и погибли в результате российского ракетного удара.

Они не носят военной формы, но также держат свой фронт, обеспечивая жизнедеятельность столицы под вражескими обстрелами– отметили в "Киевводоканале".



Погибшие сотрудники "Киевводоканала"

В "Киевводоканале" выразили соболезнования родным и близким погибших и отметили, что память о коллегах навсегда останется в сердцах тех, кто их знал и работал рядом.

Кроме того, в результате атаки ранения получили еще семь сотрудников предприятия. Всем им оказали необходимую медицинскую помощь.

На предприятии подчеркнули, что Россия целенаправленно атакует гуманитарные объекты и критическую инфраструктуру, пытаясь лишить людей воды, тепла и электроэнергии.

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Там также поблагодарили сотрудников "Киевводоканала" и других коммунальщиков, которые продолжают выполнять свою работу, несмотря на постоянную опасность.

Напомним, в результате массированной российской атаки в ночь на 20 ноября были повреждены объекты "Киевводоканала". Из-за ударов по энергосистеме в столице возникли перебои с водоснабжением. В частности, в Печерском районе снизилось давление в водопроводной сети, а в отдельных домах возможно временное прекращение подачи воды. Специалисты предприятия работали над стабилизацией системы.