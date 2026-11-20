Про це повідомили у "Київводоканалі".

Adv

популярні відео

Що відомо про наслідки атаки на "Київводоканал"?

У підприємстві розповіли, що загиблі Дмитро Петров та Віталій Крючек під час атаки перебували на робочих місцях. Вони працювали над забезпеченням киян водою та загинули внаслідок російського ракетного удару.

Вони не носять військової форми, але також тримають свій фронт, забезпечуючи життєдіяльність столиці під ворожими обстрілами– зазначили у Київводоканалі.



Загиблі працівники "Київводоканалу"

У "Київводоканалі" висловили співчуття рідним і близьким загиблих та зазначили, що пам'ять про колег назавжди залишиться в серцях тих, хто їх знав і працював поруч.

Крім того, внаслідок атаки поранення дістали ще семеро працівників підприємства. Усім їм надали необхідну медичну допомогу.

У підприємстві наголосили, що Росія цілеспрямовано атакує гуманітарні об'єкти та критичну інфраструктуру, намагаючись позбавити людей води, тепла й електроенергії.

Реклама

Там також подякували працівникам "Київводоканалу" та іншим комунальникам, які продовжують виконувати свою роботу попри постійну небезпеку.

Нагадаємо, унаслідок масованої російської атаки вночі проти 20 листопада були пошкоджені об'єкти "Київводоканалу". Через удари по енергосистемі в столиці виникли перебої з водопостачанням. Зокрема, у Печерському районі знизився тиск у водопровідній мережі, а в окремих будинках можливе тимчасове припинення подачі води. Фахівці підприємства працювали над стабілізацією системи.