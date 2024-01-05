Россияне продолжают крыть Херсонскую область огнем. На этот раз оккупанты нанесли ракетный удар по аграрному предприятию в селе Ингулец.
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Есть погибший
От полученных ран погиб 35-летний мужчина. Кроме этого, также ранен.
Травм получил 60-летний житель. Пострадавшему оказали медицинскую помощь в больнице, в дальнейшем он будет лечиться амбулаторно.
В частности, Россия не покидает Херсонскую область в покое ни на день. Враг в течение суток, с 6 утра 31 декабря 2023 по 6 утра 1 января 2024, совершил по Херсонской области 123 обстрела. По Херсону выпустил 92 снаряда. В результате российской агрессии погиб ребенок.
На Юге враг терпит потери
- В Херсонской области наши защитники уничтожили российскую контрбатарейную радиолокационную станцию "Ястреб-АВ". Ее ориентировочная стоимость – 250 миллионов долларов. Кстати, эту РЛС считают самой современной в России.
- С помощью РЛС способны отслеживать траекторию ракет противника и вычислить точные координаты позиций его артиллерии. Эти данные передаются артиллерии для поражения позиций.
- Рассказали, что контрбатарейную РЛС "Ястреб-АВ" точно уничтожили в Херсонской области.