Росіяни продовжують крити Херсонську область вогнем. Цього разу окупанти завдали ракетного удару по аграрному підприємству у селі Інгулець.
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Є загиблий
Від отриманих поранень загинув 35-річний чоловік. Крім цього, також є поранений.
Травм зазнав 60-річний житель. Потерпілому надали медичну допомогу у лікарні, надалі він лікуватиметься амбулаторно.
Зокрема, Росія не залишає Херсонщину у спокою ні на день. Ворог протягом доби, з 6 ранку 31 грудня 2023 року по 6 ранку 1 січня 2024 року, здійснив по Херсонській області 123 обстріли. По Херсону випустив 92 снаряди. Внаслідок російської агресії загинула дитина.
На Півдні ворог зазнає втрат
- На Херсонщині наші захисники знищили російську контрбатарейну радіолокаційну станцію "Ястреб-АВ". Її орієнтовна вартість – 250 мільйонів доларів. До речі, цю РЛС вважають найсучаснішою в Росії.
- За допомогою РЛС здатні відстежувати траєкторію ракет противника й обчислити точні координати позицій його артилерії. Ці дані передаються артилерії для ураження позицій.
- Розповіли, що контрбатарейну РЛС "Ястреб-АВ" влучно знищили на Херсонщині.