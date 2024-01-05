Росіяни продовжують крити Херсонську область вогнем. Цього разу окупанти завдали ракетного удару по аграрному підприємству у селі Інгулець.

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Є загиблий

Від отриманих поранень загинув 35-річний чоловік. Крім цього, також є поранений.

Травм зазнав 60-річний житель. Потерпілому надали медичну допомогу у лікарні, надалі він лікуватиметься амбулаторно.

Зокрема, Росія не залишає Херсонщину у спокою ні на день. Ворог протягом доби, з 6 ранку 31 грудня 2023 року по 6 ранку 1 січня 2024 року, здійснив по Херсонській області 123 обстріли. По Херсону випустив 92 снаряди. Внаслідок російської агресії загинула дитина.

На Півдні ворог зазнає втрат