К сожалению, есть пострадавшие. Об этом сообщает"Суспильне" со ссылкой на главу Кролевецкой общины Виктора Лехмана.

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Что известно о последствиях обстрела?

Около 8 утра 21 ноября Россия нанесла удар по железнодорожному вокзалу в городе Кролевец в Сумской области. К сожалению, 3 человека получили ранения: 44-летний и 40-летний мужчины и 37-летняя женщина.

Предположительно, враг использовал БПЛА "Герань-3". Дрон попал в тепловоз, который не загорелся.

Где сейчас объявлена тревога: смотрите карту:

Сегодня утром страна-агрессор также осуществила атаку на критически важную инфраструктуру в Виннице. В результате атаки в одной части города отключилось электричество.

Кроме того, российские военные атаковали баллистическими ракетами и реактивными беспилотниками Киев. В столице известно о двух пострадавших.