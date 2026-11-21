Часть города осталась без света. Об этом сообщили Военно-воздушные силы, глава Винницкой областной государственной администрации Наталья Заболотная и мэр Сергей Моргунов.

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Каковы последствия обстрела?

В субботу, 21 ноября, в 9:21 Воздушные силы сообщили, что на Винницу летит реактивный дрон. Через несколько минут в городе прогремели взрывы.

Впоследствии глава областной государственной администрации сообщила, что в результате вражеского обстрела в Виннице поврежден объект энергетической инфраструктуры. В части города наблюдаются отключения электроэнергии.

В 10:25 мэр Винницы подтвердил попадание. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Моргунов рассказал, что взрывная волна также повредила детский сад. Комиссии обследуют жилые дома.

В тот же день страна-агрессор нанесла удар с помощью баллистических ракет и реактивных дронов ла Киев. В столице известно о двух пострадавших.