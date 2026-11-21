Частина міста лишилась без світла. Про це повідомили Повітряні сили, начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна та міський голова Сергій Моргунов.

Adv

Які наслідки обстрілу?

У суботу, 21 листопада, о 9:21 Повітряні сили писали, що на Вінницю летить реактивний дрон. Через кілька хвилин у місті прогриміли вибухи.

Згодом начальниця обласної ОВА повідомила, що внаслідок ворожого обстрілу у Вінниці пошкоджений об’єкт енергетичної інфраструктури. У частині місті є відключення електроенергії.

О 10:25 мер Вінниці підтвердив влучання. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Моргунов розповів, що вибухова хвиля також пошкодила дитсадок. Комісії обстежують житлові будинки.

Того ж дня країна-агресорка аткувала балістикою та реактивними дронами Київ. У столиці відомо про двох постраждалих.