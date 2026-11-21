ППО працювала проти ворожих цілей. 24 Канал інформує, що відомо на цей момент.

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Обстріл Києва дронами стався вночі 21 листопада: що відомо?

Повітряну тривогу у Києві оголосили 21 листопада вночі приблизно о 00:41. Вона тривала лише 10 хвилин, але реактивні дрони російської армії встигли залетіти до міста.

Повітряні сили попереджали про наближення засобів нападу ворога до столиці з боку Вишгорода. За кілька хвилин кияни почули вибухи та роботу сил Протиповітряної оборони.

Щодо наслідків обстрілу ворога поки що влада інформації не оприлюднювала. Атака реактивних та інших видів БпЛА по Україні триває.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати у телеграмі 24 Каналу.

Додамо, що минулої доби Київ разом з іншими регіонами пережив масовану комбіновану атаку ворога з повітря. По столиці били головно балістичними ракетами, завдавши шкоди мостам.