ПВО вела огонь по вражеским целям. 24 Канал сообщает, что известно на данный момент.

Adv

популярные видео

Обстрел Киева дронами произошел ночью 21 ноября: что известно?

Воздушная тревога в Киеве была объявлена 21 ноября ночью примерно в 00:41. Она длилась всего 10 минут, но реактивные дроны российской армии успели залететь в город.

Воздушные силы предупреждали о приближении средств нападения врага к столице со стороны Вышгорода. Через несколько минут киевляне услышали взрывы и работу сил Противовоздушной обороны.

О последствиях обстрела врага власти пока не сообщали. Атака реактивных и других типов БПЛА на Украину продолжается.

Обратите внимание: оперативно о воздушных тревогах, ракетной угрозе или угрозе со стороны ударных БПЛА, а также о последствиях российских атак вы можете прочитать в телеграм-канале 24 Канала.

Добавим, что за последние сутки Киев вместе с другими регионами пережил массированную комбинированную атаку врага с воздуха. По столице били преимущественно баллистическими ракетами, нанеся ущерб мостам.