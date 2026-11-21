На жаль, є постраждалі. Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на голову Кролевецької громади Віктора Лехмана.

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Що відомо про наслідки обстрілу?

Близько 8 ранку 21 листопада Росія завдала удару по залізничному вокзалу у місті Кролевець на Сумщині. На жаль, 3 людей зазнали поранень: 44-річний та 40-річний чоловіки та 37-річна жінка.

Попередньо, ворог використав БпЛА "Герань-3". Дрон влучив у тепловоз, він не загорівся.

Де зараз тривога: дивіться карту:

Цього ранку, країна-агресорка також атакувала критичну інфраструктуру у Вінниці. Внаслідок атаки у частині міста зникло світло.

Окрім того, російські військові аткували балістикою та реактивними безпілотниками Київ. У столиці відомо про двох постраждалих.