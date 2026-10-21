Удар по Коротычу в Харьковской области: оккупанты убили пожилую супружескую пару

В ночь на 21 октября Россия нанесла массированный удар беспилотниками по поселку Коротыч, что расположен недалеко от Харькова. Враг целенаправленно нанес удар по частному сектору.

Об этом в эфире 24 Канала рассказала корреспондентка Анна Черненко. По ее словам, оккупанты неоднократно обстреливали современный терминал "Новой почты" в Коротыче, который уничтожали на протяжении нескольких лет. На этот раз враг нанес удар именно по частным домам.

Что известно об ударе по Коротычу?

Как подчеркнула Черненко, атака длилась около 35 минут. После 01:30 ночи враг один за другим направлял беспилотники именно на частный сектор.

К сожалению, у нас там есть погибшие. Это супружеская пара. Мужчине было 83 года, женщине – 81 год. Искренние соболезнования их семье, близким и друзьям,

– отметила корреспондентка.

11 человек, среди которых двое детей, получили медицинскую помощь. В основном это была острая стрессовая реакция.

Россия нанесла удар из РСЗО по Харькову

Около 6 утра российские захватчики атаковали беспилотниками Основянский район Харькова. К счастью, во время этой утренней атаки обошлось без жертв и пострадавших.

В то же время корреспондентка напомнила об обстреле Новобаварского района города, который враг накануне атаковал из реактивной системы залпового огня "Торнадо-С". Удары из такого вооружения по областному центру давно не фиксировались.

Корреспондентка рассказала о недавних обстрелах Харькова: смотрите видео 24 Канала

Снаряд попал в землю в частном секторе рядом с многоэтажными домами и гражданским предприятием. Один дом снесен наполовину, другой получил повреждения. Всего пострадали 11 человек, из которых семеро получили ранения. Четверо были госпитализированы.

Пыталась вспомнить, когда в последний раз мы видели такие характерные для РСЗО воронки в Харькове. Вероятно, это был декабрь 2025 – январь 2026 года. Но тогда россияне наносили удары по объектам энергетики. На этот раз это был удар по частному сектору. Здесь довольно старая застройка. И настоящее чудо, что некоторые дома устояли. В одном из них находился мужчина, которого взрывной волной выбросило на улицу. Он выжил,

– сказала Черненко.

Добавим, что российские оккупанты Харьков и Харьковскую область фактически каждый день подвергаются атакам. Например, 17 октября в результате массированной атаки в городе пострадали 15 человек. Тогда враг наносил удары по Харькову ракетами "Бандероль".