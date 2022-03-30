По его словам, нужно признать, что Россия напала на Украину, из-за "крайне империалистических взглядов", а цель агрессивных действий направлена на захват территории.
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Мы не можем и не будем принимать этого. Ситуация серьезная и крайне угрожающая,
– подчеркнул канцлер.
Напомним, ранее он заявлял, что своим полномасштабным вторжением в Украину Владимир Путин достиг обратного эффекта от своей цели.
Как Германия противодействует России
- В Германии работают над тем, чтобы как можно скорее полностью отказаться от российских нефти и угля.
- Также Германия поставляет оружие Украине и выступает за усиление санкций, хотя в начале войны риторика страны была слабее.
- Вместе с тем в Германии исключают возможность помощи Украине с закрытием неба, миротворцев также не будут вводить.
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