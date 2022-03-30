За його словами, потрібно визнати, що Росія напала на Україну, через "вкрай імперіалістичними поглядами", а ціль агресивних дій спрямована на захоплення території.
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Ми не можемо і не прийматимемо цього. Ситуація серйозна та вкрай, вкрай загрозлива,
– наголосив канцлер.
Нагадаємо, раніше він заявляв, що своїм повномасштабним вторгненням в Україну Володимир Путін досягнув зворотного ефекту від своєї цілі.
Як Німеччина протидіє Росії
- В Німеччині працюють над тим, щоб якнайшвидше цілком і повністю відмовитися від російських нафти та вугілля.
- Також Німеччина постачає зброю Україні та виступає за посилення санкцій, хоч на початку війни риторика країни була слабшою.
- Разом з тим в Німеччині відкидають можливість допомоги Україні зі закриттям неба, миротворців також не вводитимуть.
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