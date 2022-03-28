Він підкреслив, що скорочення завезення ресурсів енергії з Росії буде швидким. Про це Олаф Шольц наголосив у програмі ARD Енн Вілл.

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Уже цьогоріч Німеччина може стати менш залежною від Росії

Канцлер зазначив, що в країні можуть швидко відмовитися від російських нафти та вугілля. Водночас, на його думку, негайне припинення імпорту газу з Росії може позбавити багатьох німців роботи.

Якби ми це зробили, ми б спровокували велику економічну кризу,

– підкреслив він.

Також Олаф Шольц зазначив, що дії Путіна посприяли тому, що НАТО посилило свій захист на східному флангу. Ба більше, весь світ побачив, як українська нація чинить опір агресорові.

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