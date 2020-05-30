Служба безопасности Мальты конфисковала фальшивую ливийскую валюту на сумму 1,1 миллиарда долларов, которую напечатали в Российской Федерации.

Деньги напечатала российская государственная компания "Гознак", а заказ поступил от "нелегитимной параллельной инстанции". Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

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В ведомстве подчеркнули, что этот инцидент еще раз подчеркивает, что России следует прекратить дестабилизировать ситуацию в Ливии. А Ливийский Центральный банк в Триполи является единственным легитимным Центробанком в этой стране.

Вероятно деньги предназначались для Ливийской национальной армии генерала Халифа Хафтара, который ведет боевые действия против международно признанного правительства Фаиза Сараджа, базирующегося в Триполи.

Кто такой Халифа Хафтар?Командующий ливийскими вооруженными силами, поддерживаемый российскими боевиками ППК "Вагнера". Именно на него делает свою ставку Россия, а вокруг его противостояния с главой признанного ООН правительства Ливии Фаизом аль-Сараджем и основывается конфликт.