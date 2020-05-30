Служба безпеки Мальти конфіскувала фальшиву лівійську валюту на суму 1,1 мільярда доларів, яку надрукували у Російській Федерації.

Гроші надрукувала російська державна компанія "Держзнак", а замовлення надійшло від "нелегітимної паралельної інстанції". Про це йдеться у заяві Держдепартаменту США.

До слова США готуються протистояти Росії в ще одній арабській країні

У відомстві наголосили, що цей інцидент ще раз підкреслює, що Росії треба припинити дестабілізувати ситуацію у Лівії. А Лівійський Центральний банк в Триполі є єдиним легітимним Центробанком в цій країні.

Ймовірно гроші призначались для Лівійської національної армії генерала Халіфа Хафтара, який веде бойові дії проти міжнародно визнаного уряду Фаїза Сараджа, що базується в Триполі.

Хто такий Халіфа Хафтар?Командувач лівійськими збройними силами, підтримуваний російськими бойовиками ПВК "Вагнера". Саме на нього робить свою ставку Росія, а довкола його протистояння з главою визнаного ООН уряду Лівії Фаїзом аль-Сараджем і ґрунтується конфлікт.