В Министерстве иностранных дел России заявили, что в украинской столице якобы устроили "перформанс". Он заблокировал работу российского ведомства.

Заметьте Сделанный из вырванных зубов: специфический портрет Путина выставили на аукцион

Детали акции

Акцию "Тризна за героями" устроили 26 мая – в день седьмой годовщины начала боев за Донецкий аэропорт.

Активисты установили на асфальте картонный макет Кремля, а затем облили его специальной смесью и подожгли.

Бои за Донецкий аэропорт: смотрите видео как это было

Украина – Россия: последние новости