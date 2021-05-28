В Министерстве иностранных дел России заявили, что в украинской столице якобы устроили "перформанс". Он заблокировал работу российского ведомства.
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Детали акции
- Акцию "Тризна за героями" устроили 26 мая – в день седьмой годовщины начала боев за Донецкий аэропорт.
- Активисты установили на асфальте картонный макет Кремля, а затем облили его специальной смесью и подожгли.
Бои за Донецкий аэропорт: смотрите видео как это было
Украина – Россия: последние новости
- Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк рассказал, что Россия стянула к границам 380 ракетных установок. Кроме того, вблизи украинской границы и в оккупированном Крыму находятся 100 тысяч российских военных.
- Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассказал, что Россия делает все возможное, чтобы заблокировать переговоры в нормандском формате.