Россия наращивает силы авиации на аэродроме "Липецк-2", – "Схемы"
Источник:Радио Свобода
Россия продолжает передислокацию своих сил и подготовку к продолжению войны. Враг готовится нанести новые удары на земле и с воздуха.
На аэродроме "Липецк-2" зафиксировано увеличение авиации. Этот аэродром Россия активно использует для войны с Украиной.
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Наращивание воздушных сил
Как показывают снимки со спутника, в марте на аэродроме "Липецк-2" было вдвое меньше истребителей и бомбардировщиков, чем сейчас. На данный момент съемка зафиксировала более 30 самолетов.
С аэродрома "Липецк-2" россияне атакуют восточные украинские города. Эксперты заметили 6 тяжелых высокоманевренных истребителей Су-27, 14 истребителей-бомбардировщиков Су-30 и Су-34, а также 10 бомбардировщиков Су-24. Еще несколько бортов идентифицировать не удалось.
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