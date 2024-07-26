Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что в этом нет военной цели, а больше пропагандистская и показательная для США и Запада.

Это направление сложнее им дается: Жорин высказался о вероятном наступлении врага в Запорожье

Действия окупантов связаны с ультиматумом Путина

Когда Путин озвучил ультиматум по поводу того, что Украина должна вывести свои войска из Херсонской и Запорожской областей, еще тогда Мусиенко озвучил, что российский диктатор будет пытаться совершить демонстрационные военные действия.

"Россия сделает что-то такое, чтобы попытаться отзеркалить Крынки, провести такую ​​же операцию, но, как они считают, более удачную. Создать так называемую санитарную зону, как на Харьковщине, только где-то там. Они хотят создать Украине определенные проблемы и продемонстрировать Западу, будто бы украинские силы не могут перехватить инициативу и ею владеют российские войска" , – озвучил Мусиенко.

О том, что наступление окупантов может произойти на Запорожском направлении, свидетельствует о перекидывании ними сил на указанный участок, а также о том, что Главнокомандующий Сырский в своем интервью тоже говорил об этом направлении. Мусиенко предположил, что украинскому Генштабу определенные планы врага на этот счет уже известны.

"Еще месяц назад в медиа появлялись кадры, как на Запорожском направлении оснащают оборонные позиции. У меня возникает вопрос, решится ли Россия там на атаки в ближайшее время, или, учитывая тенденции, которые могут быть в середине августа, возьмет паузу. Возможно , враг будет доукомплектовывать свои силы и ориентировочно в октябре двинется на Запорожском направлении", – прогнозирует Мусиенко.

Россия хочет вызвать реакцию у США и Запада

Руководитель Центра военно-правовых исследований считает, что в случае, если наступление российской армии на Запорожском направлении все же произойдет, это будет иметь политическую цель, а не военную. Потому что в ноябре выборы в США, а значит, нужно Трампу, который говорил, что Россия – это военная машина, которую не победить, в подтверждение этих слов нужно что-то демонстрировать.

Путин хочет подвести к тому, чтобы был ультиматум и показать, что российские войска пытаются выполнить его. Под этим давлением после выборов президента США он хочет показать, что будто бы Украина не может перехватить инициативу. Вроде бы, если Украина не пойдет на поступки, то Россия военным путем может достичь этих целей,

– озвучив Мусиенко.

Это, по словам Мусиенко, будет делаться для того, чтобы вызвать реакцию на Западе, чтобы там согласились на условия России.

В Генштабе Украины сообщили, что на Ореховском направлении Запорожской области оккупанты получили жесткий отпор вблизи населенных пунктов Роботино, Малая Токмачка и Новоандреевка, совершив 5 атак. Кроме того, россияне бомбили 7 КАБами район Малой Токмачки и выпустили более 120 неуправляемых авиаракет. НАРамы целили в сторону Гуляйполя, Лобкового и Каменского.