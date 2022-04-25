Об этом рассказали 25 апреля в Генштабе Вооруженных Сил.
На тему Нефтебаза, авиабаза и еще много объектов: горевшее в России в течение 24 часов – богатый список
"Враг пытается создать запасы боеприпасов, материально-технических средств и специальной инженерной техники", – сообщили в Генштабе.
Какие еще проблемы у россиян
Кроме этого, российское оккупационное командование ищет, как восстановить личный состав, который непосредственно воюет на территории Украины. Рашисты испытывают проблемы с обеспечением, поэтому на захваченных территориях Харьковщины и Луганщины грабят людей.
Особое внимание уделяют "изъятию" алкогольных напитков и еды,
– отметили в Генштабе.