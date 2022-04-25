Про це розповіли 25 квітня у Генштабі Збройних Сил України.

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"Ворог намагається створити запаси боєприпасів, матеріально-технічних засобів та спеціальної інженерної техніки", – повідомили у Генштабі.

Які ще проблеми мають росіяни

Крім цього, російське окупаційне командування шукає, як відновити особовий склад, який безпосереднього воює на території України. Рашисти мають проблеми із забезпеченням, тому на загарбаних територіях Харківщини та Луганщини грабують людей.

Особливу увагу приділяють "вилученню" алкогольних напоїв та харчів,

– наголосили у Генштабі.

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