Военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов отметил в разговоре с 24 Каналом, что это мощная группировка. В то же время украинские силы продолжают наносить серьезные потери россиянам.

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Шансов немного

Так, по данным ОСУВ "Хортица", примерно в сутки ликвидируется 1000 оккупантов в течение последнего месяца – полтора.

Поэтому шансов у россиян немного. Штурмы вблизи Часового Яра, на Покровском направлении, на Харьковщине им очень дорого стоят – и по личному составу, и по технике,

– отметил военнослужащий ВСУ.

В течение месяца было ликвидировано:

2 самоходных миномета "Тюльпан" 240 миллиметров;

комплекс РЛС "Борисоглебск-2";

танки;

тяжелая бронетехника;

грузовики, джипы.

"Главная цель оккупантов – это все же Донецкая область. Все остальные направления – второстепенные. На Покровском направлении происходят постоянные штурмы. Поэтому, по моему мнению, именно на Донбассе россияне сконцентрировали все свои силы и перебросили все, что могли, в частности, опытные элитные подразделения", – предположил Кирилл Сазонов.

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