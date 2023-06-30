Обратили внимание наших европейских друзей на интересный тренд относительно нарушений нефтяного эмбарго. Они же, как цивилизованные люди, не сразу понимают, что в крови у наших общих заклятых друзей есть понятие "борзеть".

Санкции не работают без контроля

В марте 2023 года не было доставки российской сырой нефти непосредственно в порты стран Европейского Союза.

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Тогда вся подсанкционная нефть шла на рейдовую перевалку в Лаконийский залив возле Греции. Количество танкеров – всего 4, количество нефти – 476 449 тонн, но...

В апреле на рейдовую перевалку возле Греции прибыло уже 5 танкеров и дедвейтом гораздо больше. Общий объем нефти в нарушение эмбарго – 801 594 тонн. Однако и это еще не всё.

В мае 2023 года возобновились прямые рейсы танкеров с российской нефтью из портов Черного моря непосредственно в страны ЕС:

первоначально греческий танкер EURONIKE под флаг Мальты прибыл из Новороссийска в Бильбао в Испанию со 160 тысячами тонн нефти;

затем греческий танкер SEARUNNER под флаг Мальты доставил из порта Тамань в Роттердам в Нидерландах более 100 тысяч тонн нефти.

в мае на рейдовую перевалку у побережья Греции прибыло сразу 11 танкеров с российской нефтью. Общий объем нефти в нарушение эмбарго составил 1 554 020 тонн. Это почти вдвое больше, чем в апреле.

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Почему так?

Потому что у самой Европейской комиссии нет мандата на контроль санкций, а в национальных правительствах стран ЕС не было необходимости для контроля соблюдения санкций в таких объемах.

То есть они сейчас еще раз открывают для себя ту же страну во всей красе (даже нам не могли поверить сразу). Если ее (Россию – 24 Канал) не контролировать, то она ведет себя по "уголовным понятиям".