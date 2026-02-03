Произошел переломный момент: почему провалился план Путина по массированному обстрелу Украины

Россия ночью осуществила один из самых массированных ударов по Украине в этом году, применив различные типы ракет и дронов. Атака пришлась на период сильных морозов и снова была нацелена на инфраструктуру, от которой зависит жизнь городов и людей.

Политолог Олег Саакян в эфире 24 Канала объяснил, почему на этот раз замысел Кремля не сработал так, как планировали в Москве. Он также отметил, что у украинской противовоздушной обороны могли появиться новые возможности, которые меняют ситуацию.

Смотрите также "Решающий этап": что стоит за новым массированным ударом по Украине

Энергетическое перемирие от Трампа не сработало

Саакян объяснил, что заявления Дональда Трампа о якобы договоренности с Путиным о недельной паузе в ударах были скорее политическим жестом, чем четко согласованным режимом прекращения огня.

Заметьте! Массированный удар состоялся после заявлений Дональда Трампа о договоренности с Путиным не обстреливать украинские города. Президент США 29 января сообщил, что лично просил российского лидера воздержаться от атак на Киев и другие города в течение недели, и заявил, что Путин якобы согласился.

По словам политолога, это скорее цепочка сообщений, которая могла работать только до тех пор, пока Россия сама была заинтересована его придерживаться.

Соглашение с прекращением огня было не согласовано. Это было так: Трамп попросил, Путин ответил, Зеленскому сказали,

– объяснил Саакян.

Именно поэтому ночная атака, по его мнению, стала демонстрацией того, что Москва легко отходит от таких заявлений, когда видит собственную выгоду.

Рютте в Киеве стал триггером для демонстрации силы России

Россия пыталась наложить этот удар на политический момент, чтобы получить максимальный резонанс. По его мнению, Кремль хотел использовать приезд Марка Рютте как повод для демонстрации, что Украина якобы беззащитна и ее можно "погасить" даже во время международных контактов. Именно поэтому Москва выбрала сценарий максимальной силы и задействовала все, что могла.

Приезжает Рютте. Очень жирная рыба для России. Они хотели продемонстрировать, как они сегодня погасят всю Украину. Они стреляли всем, чем только могли, – сказал он.

Он отметил, что замысел не сработал прежде всего из-за работы украинской противовоздушной обороны. Саакян отметил, что по масштабу это был один из самых мощных ударов в этот морозный период, но его отбили значительно лучше, чем ожидала Россия. Именно поэтому политический эффект, на который рассчитывали в Кремле, не состоялся.

Надо отдать должное украинским системам противовоздушной обороны. Справились сегодня не отлично, а даже лучше,

– отметил политолог.

Саакян добавил, что показательны не только цифры в целом, но и то, какие именно цели украинская ПВО смогла сбивать эффективнее.

Что изменилось в работе ПВО?

Политолог обратил внимание на признаки серьезных изменений в возможностях противовоздушной обороны в отношении ракет, которые ранее считались крайне сложными для сбивания.

Вниманию! Во время атаки Россия сделала ставку на баллистические ракеты, что усложнило работу нашей ПВО. По данным Воздушных сил, ночью и утром 3 февраля враг применил более 70 ракет, значительную часть из них составляла баллистика. Силы ПВО сбили 38 ракет, основной целью удара была энергетическая инфраструктура в нескольких регионах.

По его словам, во время этой атаки украинская ПВО сбила 4 из 4 "Цирконов", а также заметно эффективнее начала работать по Х-32 и Х-22, которые ранее были крайне сложными целями. Он предположил, что такие результаты могут свидетельствовать об изменениях в украинских возможностях.

Это также переломный момент, потому что раньше это была крайне сложная цель. А здесь показатели на уровне со всеми другими ракетами, что говорит о серьезных изменениях в наших возможностях сбивать,

– подчеркнул Саакян.

Именно это может стать тем переломным моментом, который срывает расчет Кремля даже тогда, когда он подбирает "удобное" время для обстрела. По его мнению, если эта тенденция закрепится, России будет все труднее получать нужный психологический и энергетический эффект от массированных ударов.

Ситуация далеко не настолько критична, как того хотели бы россияне. Трамп не будет реагировать на это, но куда интереснее, что Рютте расскажет Трампу,

– подчеркнул он.

Он пояснил, что для Москвы этот визит важен не только символически. Саакян отметил, что Рютте после поездки может напрямую коммуницировать с Трампом и передавать впечатления "из первых уст" как человек, которому в Вашингтоне берут трубку. На этом фоне, по его словам, Рютте становится альтернативным каналом влияния на Трампа, который способен разрушить выгодную для Кремля картинку.

Для России Рютте это буквально Анти – Виткофф. Это альтернативное влияние на Трампа,

– объяснил Саакян.

Именно поэтому, по его словам, Россия и не могла упустить момент, когда совпали морозы и приезд Рютте, и попыталась использовать это максимально. Однако замысел не дал нужного эффекта, а удар не превратился в аргумент давления, как рассчитывали в Кремле.

Последствия массированного обстрела Украины 3 февраля: