Россия нашла, чем ответить на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Сегодня Путин решил созвать заседание ОДКБ. "Пациент" скорее мертв, чем жив, но Путину это очень нужно.

Шиш в кармане

Чем ответить на вступление Финляндии и Швеции в НАТО? Показать, что ОДКБ существует.

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Вряд ли кто-то готов воевать за Путина. Казахстан и Беларусь Путин мечтает "съесть" в единое союзное государство, желательно к 100-летию СССР в декабре этого года.

У Армении, Кыргызстана и Таджикистана хватает своих проблем. Потому и встреча ОДКБ это о желании показать, что Россия не одна в борьбе, как они говорят, с Украиной и Западом.

Провальная идея

Но это им не поможет: Россия и ОДКБ становятся слабее, а Украина и НАТО более сильными.

Путинская война против Украины подтолкнула расширение Альянса и оно не остановится на Финляндии и Швеции, нужно готовить в Брюсселе мачты для многих флагов, но прежде всего – для Украинского.

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