Россия нашла себе союзника в "нормандской четверке"

Диалог в формате "нормандской четверки": стороны договорились о прекращении огня на востоке Украины. Поэтому вероятность вторжения России, пока длятся переговоры, – минимальна. Далее читайте на украинском.

Європейський друг ворога

Однак Німеччина відверто підіграє Кремлю у питанні надання зброї через власні інтереси, пов'язані з "Північним потоком-2".

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Україна виграє час

Поки дипломати розмовляють, гармати мовчать: під час перемовин у межах зустрічі радників "нормандської четвірки" Росія навряд чи вдасться до безпосереднього військового вторгнення в Україну.

Поки є реальний дипломатичний майданчик, загроза реального військового вторгнення з боку Росії – відсутня. У чому позитив – у найближчі 2 – 3 тижні нападу точно не буде. Домовилися про чергову зустріч радників "нормандської четвірки". Погодьтеся, Росія – не настільки камікадзе, щоб стріляти собі у ногу напередодні наступної зустрічі навіть у форматі радників.

Зауважу, що Україна отримала щонайменше 2 тижні для перегрупування та концентрації не тільки на військовому фланзі, але й передусім – на дипломатичному. Зокрема, у моменті донесення власного бачення виконання Мінських домовленостей.

Троє проти одного

Те, що відбувається у Нормандії, навряд чи можна назвати діалогом між Україною та Росією. Є принаймні ще дві країни. Це, зокрема, Німеччина з її забороною на постачання зброї до України та позицією щодо "Північного потоку-2". Вона чітко засвідчила, що її позиція щодо врегулювання війни на Донбасі має винятково проросійський вектор.

Також додам, що дипломатичні відносини між Києвом та Берліном в останні два місяці залишаються вкрай напруженими. Схожа ситуація і з Францією.

Макрон неодноразово робить дипломатичні реверанси в бік Росії. Тим більше, що вибори у Франції – незабаром. І потрібно показувати якісь результати. Відповідно, Макрону потрібно демонструвати лідерські позиції на міжнародній арені в моменті регулювання ситуації на сході України. А як це зробити? Звісно, завдяки тиску на Україну та ціною українських інтересів.

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Мініатюра світової шахівниці

Водночас підкреслю: ключове досягнення перемовин у форматі радників "нормандської четвірки" – це сам початок діалогу.

Ми можемо казати, що перемовини – нібито безрезультатні. Домовилися домовлятися про чергові домовленості. Але наразі не стріляють. Домовилися про стале припинення вогню. Якщо немає загиблих – це вже позитив.

З іншого боку, Нормандія – це віддзеркалення процесів на світовій шахівниці. Якщо наразі триває бій за перерозподіл сфер впливу між Росією та США, то "нормандський формат" залишився на узбіччі глобальної політики. І він фактично відіграє другорядну роль.

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