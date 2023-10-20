Об этом 24 Каналу рассказал военный Евгений Иевлев, воюющий вблизи Горловки. По его словам, Горловская группировка активно помогает сдерживать наступление врага на Авдеевку.

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Как бойцы из Горловского направления помогают Авдеевке

Из-за наступления россиян в Донецкие области ситуация вблизи Горловки изменилась в отрицательную сторону.

Авдеевское направление расположено всего в 15 километрах от украинских позиций вблизи Горловки. Это дистанция, с которой ствольная артиллерия может поражать врага. Именно в пределах этого расстояния лежит одна из основных транспортных артерий врага трасса Дебальцево – Донецк. Ее россияне активно используют для снабжения своей наступательной группировки.

ВСУ способны поражать логистику агрессора, обеспечивающую наступление на Авдеевку / Скриншот из Deepstate

Обратите внимание! Именно с выступа между Горловкой и Авдеевкой, который агрессору удалось занять в течение 2022 года, проходят основные штурмовые действия, направленные на окружение контролируемого Украиной города. Однако прямой дороги, которая вела бы в район Красногоровки, с которой происходит наступление, оккупанты не имеют.

"(Для того чтобы поддерживать линию поставки – 24 Канал) оккупанты привлекли (на Горловский направление – 24 Канал) много средств радиоэлектронной борьбы. Так они пытаются не дать нашим БПЛА находить и обезвреживать их силы", – пояснил военный.

По этой же причине на Горловском направлении увеличилось количество минометных и артиллерийских обстрелов. Однако украинские защитники все равно пытаются проводить операции, сфокусированные на максимальном уничтожении вражеской техники, таким образом помогая защитникам Авдеевки.

"Несмотря на попытки врага наладить логистику, важно понимать, что враг находится не на своей территории. В его подразделениях нет местных, которые могли бы помочь проложить незаметный для Сил обороны маршрут. Соответственно, если ВСУ видят логистические узлы агрессора, по ним обязательно будет нанесен удар, если на эту цель хватит боекомплекта", – рассказал Иевлев.

Евгений Иевлев о влиянии битвы за Авдеевку на Горловское направление: смотрите видео

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