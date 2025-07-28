Генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, основатель фонда "Закроем небо Украины" рассказал 24 Каналу, что Кремль готовится использовать эти силы во второй половине года. По его словам, Владимир Путин стремится реализовать свои планы до того, как окончательно закроется "окно возможностей".

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Как Россия накапливает войска к осени?

Россия не использует новопризванных сразу на передовой, как это было в 2022 – 2023 годах. Вместо этого их готовят в тылу, постепенно вводя на вторые линии или в районы с меньшей интенсивностью боев.

По словам Игоря Романенко, такое изменение подхода связано с намерением Кремля накопить силы к осеннему этапу войны.

Россияне накапливают силы, и в этом есть опасность на летне-осеннюю кампанию – это второй этап кампании 2025 года,

– отметил он.

Осень может стать ключевой фазой кампании 2025 года. Именно на этот период Кремль планирует привлечь накопленные резервы, включая технику и новый личный состав.

Часть призванных весной военных уже завершает подготовку. Их дальнейшее участие в боевых действиях скрывают, переводя в статус контрактников.

К потенциальному осеннему наступлению Россия готовит не только свои резервы, но и иностранные силы. Речь идет, в частности, о северокорейских военных, которых Кремль планирует использовать на второстепенных участках фронта.

Игорь Романенко отметил, что первые подразделения из КНДР уже действовали в приграничных районах, в частности в Курской области. Они быстро понесли потери из-за украинских атак дронами.

Самые большие проблемы у них были вести боевые действия в условиях дроновых атак. Именно поэтому Путин пообещал обучать их действовать в условиях дроновой войны с помощью российских инструкторов,

– пояснил Романенко.

Он также отметил, что Россия пытается использовать все имеющиеся ресурсы, пока продолжается так называемое "окно возможностей". Кремль понимает, что времени все меньше, поэтому попытается достичь максимума именно до конца 2025 года.

К чему должна готовиться Украина?

Во второй половине 2025 года украинская армия должна быть готова к активизации наступательных действий россиян. Россия накапливает не только личный состав, но и технику – несмотря на потери, продолжает восстанавливать бронетанковый парк даже из старых образцов.

Игорь Романенко отметил, что российская группировка будет представлять серьезную угрозу, особенно если к ней присоединятся иностранные подразделения.

Это очень серьезный экзамен. Нам надо устоять во второй половине года,

– подчеркнул он.

По словам генерала, чтобы сдержать новую волну агрессии, Украине нужно заранее укрепить оборону, усилить мобилизацию и обеспечить войска необходимым вооружением.