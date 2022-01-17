Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он объяснил, что сейчас Россия к этому не готова.

К теме Россия пугала США размещением ядерных ракет, – NYT

"Это маловероятно. Угрозу нельзя игнорировать, но и не стоит говорить, что уже завтра Россия разместит ядерное оружие возле США. На сегодня Россия не готова к таким резким изменениям", – заверил Жданов.

Он отметил, что на территории Дальнего Востока у России есть ядерное оружие.

Там кратчайшее расстояние через Тихий океан к США. Если они переместят свои ракетные подразделения на Чукотку, то там до Аляски будет 12 морских миль,

– отметил военный эксперт.

Ядерное оружие вблизи США: что известно

Вероятное размещение российского ядерного оружия вблизи США сократит время после запуска ракет до 5 минут.

Как сообщили в NYT, потенциально это может повлечь противостояние, похожее на Карибский кризис 1962 года.

Стоит отметить, что в ноябре 2021 года Владимир Путин сам заявлял, что Россия может разместить гиперзвуковые ракеты на подводных лодках неподалеку от Вашингтона.

Военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 канала: смотрите видео