Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він пояснив, що наразі Росія до цього не готова.

До теми Росія лякала США розміщенням ядерних ракет, – NYT

"Це малоймовірно. Загрозу не можна ігнорувати, але й не варто казати, що вже завтра Росія розмістить ядерну зброю біля США. На сьогодні Росія не готова до таких різких змін", – запевнив Жданов.

Він зауважив, що на території Далекого Сходу у Росії є ядерна зброя.

Там найкоротша відстань через Тихий океан до США. Якщо вони перемістять свої ракетні підрозділи до Чукотки, то там до Аляски буде 12 морських миль,

– зазначив військовий експерт.

Ядерна зброя поблизу США: що відомо

Ймовірне розміщення російської ядерної зброї поблизу США скоротить час після запуску ракет до 5 хвилин.

Як повідомили у NYT, потенційно це може спричинити протистояння, схоже на Карибську кризу 1962 року.

Варто зазначити, що у листопаді 2021 року Володимир Путін сам заявляв, що Росія може розмістити гіперзвукові ракети на підводних човнах неподалік від Вашингтона.

Військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 каналу: дивіться відео