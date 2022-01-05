Соответствующее заявление глава МИД Украины Кулеба сделал во время совместной пресс-конференции с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем. Она состоялась в среду, 5 января.
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Хочу подчеркнуть: Украина и ЕС едины в том, что Россия не имеет права делить Европу на зоны влияния и определять, куда, как, когда может расширяться Европейский Союз и каков характер отношений между Украиной и ЕС,
– заявил Кулеба.
Он подчеркнул, что это – отношения исключительно Киева и Брюсселя. Москва в этом не имеет никакого права голоса.
"Конфликт на грани"
- Боррель заявил, что сейчас конфликт на Донбассе находится на грани. Россия необычным способом наращивает войска и оружие вдоль украинской границы.
- Главный дипломат ЕС подчеркнул: любая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и огромную цену.
- Боррель добавил, что Украина и ЕС вместе будут работать над деэскалацией ситуации.
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