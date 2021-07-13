Такое мнение высказал белорусский журналист Змицер Мицкевич. Он сказал, что у Беларуси есть много сфер, в которые вовлечена Россия.
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"Россия еще не использовала ни одного рычага давления в Беларуси, которые она имеет. Начнем с того, что все работники белорусских спецслужб учатся в России. Это ни для кого не секрет. Также есть рычаг военного присутствия", – заявил Мицкевич.
Также большим фактом является то, что Беларусь живет в российском информационном пространстве. Конечно, существуют популярные независимые белорусские СМИ, но ведь говорится не только о них.
Я уже не говорю об экономике. Вся белорусская экономика завязана на России. Большинство экспорта из России. Все эти вещи Россия не двигает,
– заверил Мицкевич.
Конституционная реформа в Беларуси
Время от времени Кремль пропихивает свои интересы, но пока это не стало обоснованной и масштабной политикой. По словам Мицкевича, масштабного давления Кремля на Беларусь пока нет, ему Россия только ставит условия и говорит, как можно сделать.
"Они говорят, что если Лукашенко сделает конституционную реформу – будет гарантия безопасности от Кремля. Однако проблема в том, что Лукашенко словам Москвы не верит", – заявил Мицкевич.
Журналист считает, что введение Конституционной реформы будет именно показателем того, насколько Лукашенко послушает Москву.
Мицкевич о ситуации в Беларуси: смотрите видео
Коротко о скандальной реформе
- Еще в июне 2020 года самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал обновление конституции.
- Основные изменения – он хочет изменить правила передачи полномочий на всех уровнях.
- В августе 2020 года начали подготовку к референдуму об изменениях в Конституцию.