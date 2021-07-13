Такое мнение высказал белорусский журналист Змицер Мицкевич. Он сказал, что у Беларуси есть много сфер, в которые вовлечена Россия.

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"Россия еще не использовала ни одного рычага давления в Беларуси, которые она имеет. Начнем с того, что все работники белорусских спецслужб учатся в России. Это ни для кого не секрет. Также есть рычаг военного присутствия", – заявил Мицкевич.

Также большим фактом является то, что Беларусь живет в российском информационном пространстве. Конечно, существуют популярные независимые белорусские СМИ, но ведь говорится не только о них.

Я уже не говорю об экономике. Вся белорусская экономика завязана на России. Большинство экспорта из России. Все эти вещи Россия не двигает,

– заверил Мицкевич.

Конституционная реформа в Беларуси

Время от времени Кремль пропихивает свои интересы, но пока это не стало обоснованной и масштабной политикой. По словам Мицкевича, масштабного давления Кремля на Беларусь пока нет, ему Россия только ставит условия и говорит, как можно сделать.

"Они говорят, что если Лукашенко сделает конституционную реформу – будет гарантия безопасности от Кремля. Однако проблема в том, что Лукашенко словам Москвы не верит", – заявил Мицкевич.

Журналист считает, что введение Конституционной реформы будет именно показателем того, насколько Лукашенко послушает Москву.

Мицкевич о ситуации в Беларуси: смотрите видео

Коротко о скандальной реформе