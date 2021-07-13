Таку думку висловив білоруський журналіст Зміцер Міцкевич. Він сказав, що у Білорусі є багато сфер, у які залучена Росія.
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"Росія ще не використала жодного важеля тиску в Білорусі, які вона має. Почнемо з того, що усі працівники білоруських спецслужб навчаються у Росії. Це ні для кого не секрет. Також є важіль воєнної присутності", – заявив Міцкевич.
Також великим фактом є те, що Білорусь живе в російському інформаційному просторі. Звісно, існують популярні незалежні білоруські ЗМІ, але ж мовиться не тільки про них.
Я вже не кажу про економіку. Вся білоруська економіка зав'язана на Росії. Більшість експорту – з Росії. Всі ці речі Росія не рухає,
– запевнив Міцкевич.
Конституційна реформа у Білорусі
Час від часу Кремль пропихає свої інтереси, але наразі це не стало обґрунтованою і масштабною політикою. За словами Міцкевича, масштабного тиску Кремля на Білорусь наразі немає, йому Росія лише ставить умови і каже, як можна зробити.
"Вони кажуть, що якщо Лукашенко зробить Конституційну реформу – буде гарантія безпеки від Кремля. Однак проблема в тому, що Лукашенко словам Москви не вірить", – заявив Міцкевич.
Журналіст вважає, що запровадження Конституційної реформи буде саме показником того, наскільки Лукашенко послухає Москву.
Міцкевич про ситуацію в Білорусі: дивіться відео
Коротко про скандальну реформу
- Ще у червні 2020 року самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко анонсував оновлення конституції.
- Основні зміни – він хоче відредагувати правила передачі повноважень на усіх рівнях.
- У серпні 2020 року розпочали підготовку до референдуму про зміни до Конституції.