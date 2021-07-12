Глава МЗС Білорусі Володимир Макей в інтерв'ю російським ЗМІ заявив, що Росія, мовляв, перетворюється на потужну світову державу.

До речі У Білорусі не виключили запуску прямих рейсів до Криму

"Створення другої України"

На думку Макея, Росія є рівним геополітичним гравцем та навіть "багато в чому диктує правила поведінки" на міжнародній арені.

За словами чиновника, це начебто неприйнятно для Заходу. Тож всі події у Білорусі Макей називає "наслідком геополітичного зіткнення".

Мета полягала в тому – я маю на увазі мета тих, хто організовував відповідні дії в Білорусі –полягала в тому, щоб створити тут другу Україну. Тому було набагато спекотніше і набагато гарячіше,

– переконує міністр.

Заяви Лукашенка

Раніше схожі заяви робив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Він стверджував про початок "терористичної атаки" на Білорусь та переконував нібито Захід хоче позбавити республіку суверенітету.

Крім цього, Лукашенко доручив закрити кордон з Україною.