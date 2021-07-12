Глава МИД Беларуси Владимир Макей в интервью российским СМИ заявил, что Россия, мол, превращается в мощную мировую державу.

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"Создание второй Украины"

По мнению Макея, Россия является равным геополитическим игроком и даже "во многом диктует правила поведения" на международной арене.

По словам чиновника, это якобы неприемлемо для Запада. Поэтому все события в Беларуси Макей называет "следствием геополитического столкновения".

Цель состояла в том – я имею в виду цель тех, кто организовывал соответствующие действия в Беларуси – полягала в том, чтобы создать здесь вторую Украину. Поэтому было намного жарче и гораздо горячее,

– убеждает министр.

Заявления Лукашенко

Ранее подобные заявления делал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Он утверждал о начале "террористической атаки" на Беларусь и убеждал якобы Запад хочет лишить республику суверенитета.

Кроме этого, Лукашенко поручил закрыть границу с Украиной.