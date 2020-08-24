Координаційна рада Білорусі починає підготовку до референдуму про зміни до Конституції країни. Білорусів закликають почати процедуру анулювання повноважень депутатів усіх рівнів.

Що відомо про референдум

Білоруська опозиція займатиметься займатися процесом передачі влади. Про це повідомила довірена особа екскандидатки у президенти Світлани Тихановської Ольга Ковалькова у фейсбуці.

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Ковалькова наголосила, що збереження влади у руках Лукашенка призводить до величезних збитків на підприємствах і впливає на добробут народу.

Каже нам, що привезе робітників з Росії, Китаю, України. Але це наша країна! Ми, народ Білорусі, потребуємо лише одного, що він нарешті пішов. Заявляємо, що діємо тільки в межах Конституції Білорусі,

– написала довірена особа Тихановської.

Також вона закликала громадян Білорусі розпочати процедуру анулювання повноважень депутатів Палати представників та депутатів місцевих рад.

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Що відомо про Координаційну раду? Координаційну раду створили опозиційні сили задля передачі влади у Білорусі. З діяльністю новоствореного органу можна ознайомитися на Координаційну раду створили опозиційні сили задля передачі влади у Білорусі. З діяльністю новоствореного органу можна ознайомитися на офіційному сайті.

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