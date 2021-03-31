Россия незаконно оккупировала Крым 7 лет назад. Похоже, что возвращать полуостров она не собирается.

Поэтому стоит отбросить все мирные мысли и начать действовать жестоко. Такое мнение высказал блогер и боец АТО Леонид Остальцев в видеоблоге "VETERANO".

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По его словам, сейчас нашей главной задачей является лишь одна вещь – быть реалистами и не иметь иллюзий относительно того, что происходит в мире и у нас дома.

Россия не отдаст Крым и не уйдет с востока нашей страны. Я рад, что президент Зеленский хоть и поздно, но определился относительно того, какой является Россия,

– сказал Остальцев.

Он подчеркнул, что весь мир уже определился относительно агрессора, а вот часть наших земляков – до сих пор нет. Остальцев надеется, что и они догонят.

Остальцев: россиян надо выгонять

"Ведь если Владимир Зеленский (он же тот, кто за мир и только мир), уже понял, что тут к чему, то и всем остальным – тоже настало время", – подчеркнул ветеран.

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Журналист подытожил, что пора наконец понять, что россиян надо только выгонять и жестко, потому что по-хорошему они не уйдут. Он вспомнил выражение, которое сейчас может быть актуальным – "стремишься к миру – готовься к войне".

Внимание! В 2014 году Россия незаконно оккупировала Крым. Верховная Рада официальной датой начала оккупации Крыма войсками России установила 20 февраля 2014 года. Большинство цивилизованных стран мира тоже не признают полуостров российским.

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