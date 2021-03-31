Росія незаконно окупувала Крим 7 років тому. Схоже, що повертати півострів вони не збираються.

Тож варто відкинути всі мирні думки та почати діяти жорстоко. Таку думку висловив блогер та боєць АТО Леонід Остальцев у відеоблозі "VETERANO".

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За його словами, зараз нашим головним завданням є лише одна річ – бути реалістами й не мати ілюзій щодо того, що відбувається у світі й у нас вдома.

Росія не віддасть Крим і не піде зі сходу нашої країни. Я радий, що президент Зеленський хоч і пізно, але визначився щодо того, якою є Росія,

– сказав Остальцев.

Він наголосив, що весь світ вже визначився щодо агресора, а от частина наших земляків – досі ні. Остальцев сподівається, що і вони наздоженуть.

Остальцев: Росіян треба виганяти

"Адже якщо Володимир Зеленський (він же той, хто за мир і тільки мир), вже зрозумів, що тут до чого, то і всім іншим – теж настав час", – наголосив ветеран.