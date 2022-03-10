Однако Силы обороны Украины дают достойный отпор врагу. И сдерживают наступательную операцию вооруженных сил России по всем направлениям.

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Генштаб ВСУ: Киев все еще в опасности

Россия не отказывается от планов окружения Киева,

– заявили в сводке Генштаба за 9 марта.

Там указали, что оккупанты продолжают наступательную операцию по Полесскому и Северскому направлениям.

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