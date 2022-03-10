А проте Сили оборони України дають гідну відсіч ворогу. Та стримують наступальну операцію збройних сил Росії на всіх напрямках.
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Зведення Генштабу ЗСУ: Київ все ще у небезпеці
Росія не відмовляється від планів оточення Києва,
– заявили у зведенні Генштабу за 9 березня.
Там вказали, що окупанти продовжують наступальну операцію з Поліського та Сіверського напрямків.
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