Так что даже после самого счастливого дня украинцев всегда нужно будет быть готовыми к новым "сюрпризам" от страны-агрессорки. В частности, об этом заявил в эфире телемарафона министр обороны Украины Алексей Резников, пишет 24 канал.

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Готовыми нужно быть всегда

Более того, быть наготове необходимо будет не только Украине, где Россия может захотеть взять реванш. Готовым надо будет быть и всему миру, в частности странам Европы и НАТО.

Россия остается одной из угроз для НАТО и Европы в целом. Они не покинут своих планов на реванш, поэтому нужно готовиться будет теперь всегда к повтору такой попытки,

– сказал Алексей Резников.

Однако если мир сделает выводы и если подготовится, Россия просто не сможет повторить свою попытку и получить реванш. А помочь в этой подготовке сможет, в частности, и Украина, военные которой обладают уникальным опытом борьбы и побед над оккупантами.

Возможный вход Украины в НАТО одновременно со Швецией и Финляндией

Отметим, что военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан считает, что Украина может в краткосрочной перспективе войти в НАТО. Более того, она может сделать это вместе со Швецией и Финляндией или сразу после них.

Также это вступление сможет помочь сдержать планы России дальше воевать, а руководству страны-агрессорки позволит избежать своего полного уничтожения.

Они могут продать своим 100 миллионам российским слабоумным вступление Украины в НАТО, как невозможность ведения дальнейшей войны. То есть проиграть Украине для российского военно-политического руководства равно смерти. А вот проиграть НАТО – нет,

– заметил военный эксперт.

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