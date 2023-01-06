Так что даже после самого счастливого дня украинцев всегда нужно будет быть готовыми к новым "сюрпризам" от страны-агрессорки. В частности, об этом заявил в эфире телемарафона министр обороны Украины Алексей Резников, пишет 24 канал.
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Готовыми нужно быть всегда
Более того, быть наготове необходимо будет не только Украине, где Россия может захотеть взять реванш. Готовым надо будет быть и всему миру, в частности странам Европы и НАТО.
Россия остается одной из угроз для НАТО и Европы в целом. Они не покинут своих планов на реванш, поэтому нужно готовиться будет теперь всегда к повтору такой попытки,
– сказал Алексей Резников.
Однако если мир сделает выводы и если подготовится, Россия просто не сможет повторить свою попытку и получить реванш. А помочь в этой подготовке сможет, в частности, и Украина, военные которой обладают уникальным опытом борьбы и побед над оккупантами.
Возможный вход Украины в НАТО одновременно со Швецией и Финляндией
Отметим, что военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан считает, что Украина может в краткосрочной перспективе войти в НАТО. Более того, она может сделать это вместе со Швецией и Финляндией или сразу после них.
Также это вступление сможет помочь сдержать планы России дальше воевать, а руководству страны-агрессорки позволит избежать своего полного уничтожения.
Они могут продать своим 100 миллионам российским слабоумным вступление Украины в НАТО, как невозможность ведения дальнейшей войны. То есть проиграть Украине для российского военно-политического руководства равно смерти. А вот проиграть НАТО – нет,
– заметил военный эксперт.
НАТО и война в Украине: последние новости
- Политолог Тарас Загородний считает, что Украина борьбой против России сломала игру всем мировым игрокам. Поэтому в 2023 году на европейском континенте и в НАТО могут произойти определенные изменения.
- Американский аналитический центр RAND обнародовал материал о возможной эскалации войны от России в сторону НАТО. По его данным, оккупанты гипотетически в 2023 году могут нанести удары по территории Североатлантического альянса, чтобы поднять ставки в войне.
- То, что Россия не планирует уступать в своих имперских планах и не будет отказываться от новых попыток наступлений, считает и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он считает, что сейчас Россия пытается заморозить войну, чтобы подготовить новое наступление весной.