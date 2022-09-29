Зеленский подчеркнул, что Украина знает, как реагировать на любые российские действия. Кроме того, отметил, что завтра – еще один день нашей борьбы и еще один день на пути к победе.

Кстати Вы не должны умирать в Украине, – Зеленский обратился к Кавказу, Сибири и другим народам россии

Президент предупредил, мир должен понимать, какие опасные шаги сейчас предпринимает государство-террорист. Сегодня Зеленский пообщался с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Италии Марио Драги.

Смотрите больше – обращение Зеленского за 29 сентября: видео