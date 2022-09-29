Зеленський наголосив, що Україна знає, як реагувати на будь-які російські дії. Крім того, зазначив, що завтра – ще один день нашої боротьби та ще один день на шляху до перемоги.

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Дипломатичні зусилля

Президент попередив, світ має розуміти, які небезпечні кроки зараз робить держава-терорист. Сьогодні Зеленський поспілкувався з президентом Польщі Анджеєм Дудою та прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі. З Дудою обговорили транскордонну співпрацю, а з Драгі – зміцнення відносин.

Крім того, відбувся перший в історії візит в Україну голови нижньої палати парламенту Франції. Це сталось в історичний час. Зеленський подякував пані спікеру та її колегам-парламентарям за готовність і надалі допомагати нам боронити незалежність України та свободу всієї Європи.

Поспілкувався сьогодні ж з університетською спільнотою та громадськими діячами Швейцарії на базі університету Цюриха. Важливо, що Швейцарія та її громадяни не залишаються нейтральними, а підтримують наше прагнення жити – жити вільно й у мирі.

Загалом Зеленський подякував партнерам за чітке засудження російських псевдореферендумів та спробу анексії нашої території.

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