Россия не понимает, что происходит, – Гармаш объяснил, есть ли смысл в переговорах с агрессором

Завтра, 28 марта, состоится очередной раунд переговоров между Украиной и Россией в Турции. Однако вероятнее всего пока это будут только переговоры о переговорах.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал главный редактор издания "ОстроВ" Сергей Гармаш. По его словам, пока у нас примерно паритетная военная ситуация – реальных переговоров не будет.

Мы вообще не говорим о "демилитаризации" или "денацификации", – Зеленский о переговорах

Россия не понимает, что происходит

Как отметил Гармаш, когда у кого-то изменится военная ситуация – тогда сторонам придется договариваться на условиях побеждающего. Поэтому сейчас очень важно, чтобы мы ни в коем случае не сдали Мариуполь.

Пока такой ситуации нет – это переговоры для дипломатии, для выяснения своих позиций, возможно даже для формирования более адекватного восприятия ситуации россиянами, поскольку кажется, что Россия до сих пор не понимает, что происходит,

– заметил Гармаш.

Россияне думают, что им все можно

Гармаш также напомнил, реакцию пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова на слова президента США Джо Байдена, когда тот назвал президента России – мясником. То есть тогда Песков заявил, что это "сужает окно для налаживания отношений".

По мнению Гармаша, россияне до сих пор не понимают, что с ними никто не намерен налаживать отношения. Они все еще думают, что могут нажать – и с ними кто-нибудь будет разговаривать.

Думаю, они до сих пор не воспринимают ситуацию адекватно. Эти переговоры могут быть именно той площадкой, где их учат адекватному реагированию на реальный мир,

– подытожил Гармаш.

Гармаш предположил, что россияне до сих пор не понимают того, что происходит: смотрите видео